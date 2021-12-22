Москвичка завела в квартире более 100 кошек
В квартире одной из многоэтажек Москвы женщина завела более 100 кошек, сообщают «Известия».
Соседи женщины жалуются на запах в подъезде, а также на мяуканье днем и ночью. Людям приходится на входе задерживать дыхание до прихода в квартиру. Женщине предложили сдать животных в приют, однако она отвечает на подобные предложения агрессией.
Как считают зоозащитники, содержание животных в таких условиях можно расценить как издевательство. Соседи любительницы кошек намереваются обратиться в суд.
Ранее в Великобритании против хозяина 70 кошек возбудили уголовное дело. 56-летнего Йена Катманду зоозащитники обвинили в том, что тот содержит животных в ненадлежащих условиях.
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