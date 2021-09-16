В Великобритании против владельца 70 кошек завели уголовное дело

В Великобритании против хозяина 70 кошек возбудили уголовное дело. 56-летнего Йена Катманду зоозащитники обвинили в том, что тот содержит животных в ненадлежащих условиях.

По словам экоактивистов, мужчина не даёт кошкам свободно гулять по участку, так как весь его задний двор покрыт проволокой и металлической сеткой. На фотографиях, сделанных в его жилище, видны десятки кошек, лежащие на загромождённых поверхностях, передает Daily Mail.

Катманду в ответ на обвинения заявил, что у него было более 5 тысяч кошек и он научил 2 тысячи из них определять признаки эпилепсии у людей. Также он отметил, что не пьет, не курит и не преследует женщин.

Ранее сообщалось, что популярность кошек у жителей Москвы выявил опрос.



