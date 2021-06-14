Москвичка пожаловалась на Apple из-за пятен на коже
Жительница Москвы Варвара Гуляева пожаловалась на компанию Apple из-за пятен на коже, которые появились после ношения часов Apple Watch, сообщил Telegram-канал Mash.
Часы Гуляева приобрела около месяца назад в официальном магазине Re:Store в ТЦ «МЕГА Белая Дача». После ношения на месте ремня от часов появились красные пятна. По словам Гуляевой, они зудели, а после более долгого ношения увеличивались в размере. На видео, опубликованном москвичкой, пятна напоминают следы от натирания ремнем.
Варвара Гуляева написала жалобу в Роспотребнадзор и заявила, что собирается подать в суд на Apple за испорченное здоровье.
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