Москвичка пожаловалась на Apple из-за пятен на коже

Жительница Москвы Варвара Гуляева пожаловалась на компанию Apple из-за пятен на коже, которые появились после ношения часов Apple Watch, сообщил Telegram-канал Mash.

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Часы Гуляева приобрела около месяца назад в официальном магазине Re:Store в ТЦ «МЕГА Белая Дача». После ношения на месте ремня от часов появились красные пятна. По словам Гуляевой, они зудели, а после более долгого ношения увеличивались в размере. На видео, опубликованном москвичкой, пятна напоминают следы от натирания ремнем.

Варвара Гуляева написала жалобу в Роспотребнадзор и заявила, что собирается подать в суд на Apple за испорченное здоровье.

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Фото: pixabay.com/ 3005398
ТЕГИ:AppleРоспотребнадзорМосква
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