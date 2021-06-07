Apple презентовала операционную систему iOS 15
7 июня 202121:59
Американская компания Apple презентовала новую версию операционной системы для смартфонов - iOS 15.
Презентация прошла в ходе конференции WWDC 2021.
Отмечается, что в приложение FaceTime были добавлены ряд новых функций, в частности, шумоподавление при разговоре, режим «Сетка» для групповых звонков.
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7 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru