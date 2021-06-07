Apple презентовала операционную систему iOS 15

Американская компания Apple презентовала новую версию операционной системы для смартфонов - iOS 15.

Презентация прошла в ходе конференции WWDC 2021.

Отмечается, что в приложение FaceTime были добавлены ряд новых функций, в частности, шумоподавление при разговоре, режим «Сетка» для групповых звонков.

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ФОТО: Кадр из презентации Apple
ТЕГИ:Apple
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