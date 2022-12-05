Москвичи в центрах госуслуг в преддверии Нового года могут отправить письма участникам СВО
Москвичи в преддверии Нового года могут отправить поздравительные открытки со словами поддержки участникам специальной военной операции (СВО) в рамках акции «Письма для наших героев». Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
Отмечается, что в московских центрах госуслуг «Мои документы» открылась совместная с Главным архивным управлением столицы выставка «Мечты москвичей в Новый год. 1941 год». Проект познакомит с интересными фактами о подготовке к встрече Нового, 1942 года на фронте и в тылу и реальными историями горожан, которые в зимние праздники защищали Родину. Кроме того, благодаря аудиоинсталляции москвичи окажутся в столице в новогоднюю ночь с 1941 на 1942 год. Также горожане смогут отправить поздравительные открытки со словами поддержки участникам спецоперации в рамках акции «Письма для наших героев».
«В центрах госуслуг установлены ящики для открыток, которые в Новый год отправят адресатам. Боксы расположены в зоне выставки "Москва - с заботой об истории". Заявители смогут подписать исторические открытки, иллюстрации к которым передал Главархив», — указали в пресс-службе.
Посмотреть выставку и отправить письмо можно в районных и флагманских офисах «Мои документы».
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