Москвичи в центрах госуслуг в преддверии Нового года могут отправить письма участникам СВО

Москвичи в преддверии Нового года могут отправить поздравительные открытки со словами поддержки участникам специальной военной операции (СВО) в рамках акции «Письма для наших героев». Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в московских центрах госуслуг «Мои документы» открылась совместная с Главным архивным управлением столицы выставка «Мечты москвичей в Новый год. 1941 год». Проект познакомит с интересными фактами о подготовке к встрече Нового, 1942 года на фронте и в тылу и реальными историями горожан, которые в зимние праздники защищали Родину. Кроме того, благодаря аудиоинсталляции москвичи окажутся в столице в новогоднюю ночь с 1941 на 1942 год. Также горожане смогут отправить поздравительные открытки со словами поддержки участникам спецоперации в рамках акции «Письма для наших героев».

«В центрах госуслуг установлены ящики для открыток, которые в Новый год отправят адресатам. Боксы расположены в зоне выставки "Москва - с заботой об истории". Заявители смогут подписать исторические открытки, иллюстрации к которым передал Главархив», — указали в пресс-службе.

Посмотреть выставку и отправить письмо можно в районных и флагманских офисах «Мои документы».

