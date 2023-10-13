Москвичи в Таганском районе могут купить машиноместа со скидкой 40%
Москва предлагает жителям многоквартирного дома в Таганском районе приобрести напрямую у города 39 мест в подземном паркинге. Они могут воспользоваться преимущественным правом на это. Оно дает возможность жильцам приобрести машиноместо со скидкой 40%. Об этом сообщил глава Департамента по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Щербаков.
Дом расположен по адресу: Новорогожская улица, 4, строение 1.
«Сейчас идут заявочные кампании по 39 объектам площадью от 13 до 16 квадратных метров. Они будут реализованы 22 ноября и 4 декабря. Заявки принимаются до 14 и 24 ноября, в зависимости от выбранного лота», – уточнил руководитель департамента.
В том случае, если парковочное место в подземной стоянке желают приобрести несколько претендентов, будет проведён электронный аукцион. Победителем будет объявлен участник, который предложит наибольшую цену.
Процесс приобретения машиномест напрямую у города проводятся дистанционно на электронной торговой площадке. Вся информация об объектах и условиях реализации представлена на Инвестиционном портале Москвы. Он выступает витриной имущества, которое город выставляет на торги в рамках развития предпринимательства. Участвовать в аукционах можно прямо из дома– все процессы организованы онлайн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru