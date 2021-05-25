Москвичи стали пользоваться льготными электронными рецептами с QR-кодом в 80 раз чаще

Возможность получить препараты в аптеке по QR-коду появилась в феврале 2021 года. Теперь москвичам не нужно носить бумажные бланки, чтобы получить льготное лекарство. Достаточно показать QR-код на смартфоне или распечатать талон в информационном киоске поликлиники.

Ракова отметила, что сервис поможет исключить потерю или подделку документов. Информация о выписанных рецептах хранится в электронном виде. Доступ к ней можно получить на mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». При этом власти оставили возможность получить бумажную версию документа.

