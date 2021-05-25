Москвичи стали пользоваться льготными электронными рецептами с QR-кодом в 80 раз чаще
Жители Москвы стали пользоваться льготными электронными рецептами с QR-кодом в 80 раз чаще, чем месяц назад, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Возможность получить препараты в аптеке по QR-коду появилась в феврале 2021 года. Теперь москвичам не нужно носить бумажные бланки, чтобы получить льготное лекарство. Достаточно показать QR-код на смартфоне или распечатать талон в информационном киоске поликлиники.
Ракова отметила, что сервис поможет исключить потерю или подделку документов. Информация о выписанных рецептах хранится в электронном виде. Доступ к ней можно получить на mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». При этом власти оставили возможность получить бумажную версию документа.
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