Москвичи стали пользоваться льготными электронными рецептами с QR-кодом в 80 раз чаще

Жители Москвы стали пользоваться льготными электронными рецептами с QR-кодом в 80 раз чаще, чем месяц назад, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мать 17 детей предложила ввести регистрацию в соцсетях через госуслуги

Возможность получить препараты в аптеке по QR-коду появилась в феврале 2021 года. Теперь москвичам не нужно носить бумажные бланки, чтобы получить льготное лекарство. Достаточно показать QR-код на смартфоне или распечатать талон в информационном киоске поликлиники.

Ракова отметила, что сервис поможет исключить потерю или подделку документов. Информация о выписанных рецептах хранится в электронном виде. Доступ к ней можно получить на mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». При этом власти оставили возможность получить бумажную версию документа.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: mos.ru
ТЕГИ:МоскваГосуслуги
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры