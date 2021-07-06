Москвичи стали получать QR-коды по смс

Отмечается, что получателям приходит ссылка на их QR-код. Кроме того, началась рассылка сообщений об отрицательном ПЦР-тесте тоже со ссылкой на QR-код.

Ранее с 28 июня в рестораны и кафе столицы стало возможно попасть только со специальным QR-кодом, который подтверждает, что человек либо вакцинировался, либо недавно переболел, либо сдал ПЦР-тест, который оказался отрицательным.

