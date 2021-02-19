Москвичи смогут проголосовать на «Активном гражданине» за памятник на Лубянке
Москвичи с 25 февраля по 5 марта смогут проголосовать на платформе «Активный гражданин» за установку памятника на Лубянской площади.
Список исторических фигур для этого определила Общественная палаты Москвы, сообщил ее председатель Константин Ремчуков в беседе с АГН «Москва».
По его словам, на голосование будет вынесено всего две фигуры: Александр Невский и Феликс Дзержинский.
Памятник основателю и председателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР (ВЧК) Феликсу Дзержинскому простоял на Лубянке с 1958 по 1991-й год. Он был снесен после провала попытки государственного переворота ГКЧП.
Сейчас этот монумент находится в парке искусств «Музеон».
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