Москвичи смогут проголосовать на «Активном гражданине» за памятник на Лубянке

По его словам, на голосование будет вынесено всего две фигуры: Александр Невский и Феликс Дзержинский.

Памятник основателю и председателю Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР (ВЧК) Феликсу Дзержинскому простоял на Лубянке с 1958 по 1991-й год. Он был снесен после провала попытки государственного переворота ГКЧП.

Сейчас этот монумент находится в парке искусств «Музеон».

