Москвичи смогут получить ответы по вопросам опеки детей по видео

Видеоконсультации по вопросам опеки и защиты прав детей запустили на портале mos.ru. Это очередной шаг по упрощению и повышению удобства получения услуг, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее, по ее словам, для консультации со специалистом опеки требовалось прийти на личный прием. Это позволит подготовиться к личному приему в семейном центре и прийти с уже готовым пакетом документов.