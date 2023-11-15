Москвичи смогут получить ответы по вопросам опеки детей по видео

Видеоконсультации по вопросам опеки и защиты прав детей запустили на портале mos.ru. Это очередной шаг по упрощению и повышению удобства получения услуг, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ранее, по ее словам, для консультации со специалистом опеки требовалось прийти на личный прием. Это позволит подготовиться к личному приему в семейном центре и прийти с уже готовым пакетом документов.

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С помощью сервиса москвичи консультируются по вопросам усыновления ребенка или оформления опеки, заключения договора о сопровождении приемной семьи, получения соцподдержки выпускниками центров для детей-сирот. Также в формате видеоконференции можно, например, получить информацию о назначении выплат семьям с детьми.



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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:Дети-сиротыМоскваОпека

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