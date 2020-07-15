Москвичи с 16 июля смогут бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус

Жители российской столицы получат возможность бесплатно сдать ПЦР-тест на наличие коронавируса с завтрашнего дня. Об этом проинформировала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она уточнила, что такие анализы будут выполнять в 207 поликлиниках мегаполиса, передает ТАСС.

Записаться на тестирование можно будет исключительно онлайн. Расписание рассчитано на две недели вперёд. По словам Раковой, по распоряжению мэра Сергей Собянина, проект специально масштабируется, чтобы горожанам предоставить больше возможностей в этом плане.

Причём впервые такие анализы можно будет сделать и детям. Профильные кабинеты будут функционировать в 45 городских поликлиниках. Такое массовое бесплатное тестирование даст возможность контролировать ситуацию с заболеваемостью.

С начала пандемии коронавируса в Москве уже проведено около 4,3 миллиона ПЦР-исследований на наличие новой инфекции.

