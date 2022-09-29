Москвичи продолжают прибывать на временные пункты мобилизации
В московских временных пунктах мобилизации продолжает проходить прием добровольцев и тех, кто получил повестки, жители столицы говорят о необходимости проявить верность Родине и патриотизм. Об этом они рассказали в эфире канала «Москва 24».
«Я являюсь офицером запаса. Соответственно прибыл на место, готов выполнить любую задачу», - сказал житель столицы.
По словам корреспондента «Москвы 24», временные пункты созданы для удобства мобилизованных. Так, в одном месте можно подтвердить годность к службе, оформить нужные документы, в том числе банковскую карту, на которую будут начислять выплаты, а также сделать фотографии для документов и пройти медкомиссию.
Корреспондент также добавила, что на пункт приходят мужчины уже в форме и со всеми необходимыми вещами для отправки на службу. А добровольцам достаточно лишь предъявить военный билет и сообщить о своем желании присоединиться к военным.
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