Москвичи продолжают прибывать на временные пункты мобилизации

«Я являюсь офицером запаса. Соответственно прибыл на место, готов выполнить любую задачу», - сказал житель столицы.

По словам корреспондента «Москвы 24», временные пункты созданы для удобства мобилизованных. Так, в одном месте можно подтвердить годность к службе, оформить нужные документы, в том числе банковскую карту, на которую будут начислять выплаты, а также сделать фотографии для документов и пройти медкомиссию.

Корреспондент также добавила, что на пункт приходят мужчины уже в форме и со всеми необходимыми вещами для отправки на службу. А добровольцам достаточно лишь предъявить военный билет и сообщить о своем желании присоединиться к военным.

