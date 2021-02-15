Москвичи пожертвовали более 2 миллионов рублей через сервис на mos.ru

Бюджет Москвы получил от МСП более 600 млрд рублей в 2020 году Центр «Моя карьера» предложит москвичам более 700 рабочих мест на лучших спортивных объектах столицы В столице заработал первый лазерный пешеходный переход Новые экспонаты представлены на онлайн-выставке о развитии городского транспорта Сугробы в столице за прошедшие дни выросли на 23 сантиметра