Москвичи пожертвовали более 2 миллионов рублей через сервис на mos.ru

Жители Москвы пожертвовали более 2 миллионов рублей через благотворительный сервис на портале mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что жители столицы жертвуют средства на социальную реабилитацию людей с инвалидностью, тяжелобольным детям, бездомным животным, адресную помощь женщинам в трудной ситуации и по другим направлениям. Всего сервис предлагают 30 программ благотворительности.

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Директор благотворительного фонда для детей с нарушением слуха «Мелодия жизни» Наиля Галеева отметила, что сервис помогает поддержать инициативы НКО. Она рассказала, что присоединилась к сервису, чтобы как можно больше москвичей узнали о фонде и смогли обратиться за помощью в случае возникновения проблем со слухом.



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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:МоскваБлаготворительность
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