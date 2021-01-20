Сергунина прокомментировала присуждение международной премии столичному благотворительному сервису

Благотворительный сервис на портале мэра Москвы столицы стал лауреатом международной премии Big Innovation Awards, сообщает пресс-служба столичного правительства.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что сервис начал работу в октябре 2020 года в разделе «Мои платежи» на официальном сайте мэра Москвы в блоке «Благотворительность». По её словам, им уже воспользовались почти четыре тысячи человек.

Сергунина отметила, что пока сервис находится на этапе становления, однако уже сделано более шести тысяч пожертвований, а средняя сумма одного перевода составила более 260 рублей. Отчёты о работе сервиса, о количестве и сумме переводов, а также о распределении средств между фондами-участниками, будут предоставлять москвичам каждые три месяца.

В настоящее время фонды-партнеры программы оказывают поддержку тяжелобольным детям и взрослым, а также людям с особенностями здоровья и малоимущим. Кроме того, они помогают бездомным животным. В частности, это организации «Справедливая помощь доктора Лизы», «Дом с маяком», «Жизнь как чудо», «Со-единение», «Кораблик», «Гольфстрим», «Адели», «Спешите делать добро!», «Дорога милосердия», «Фонд продовольствия «Русь», «Благо дари миру», «Ника» и «Рэй».

«То, что результаты совместных усилий благотворительного сообщества и правительства Москвы отметили международной премией, безусловно, воодушевляет. Мы продолжим развивать сервис и будем рады, если наш опыт окажется полезным для других мегаполисов», - добавила вице-мэр.



Ежегодная премия Big Innovation Awards учреждена американской консультационной компанией Business Intelligence Group. Её вручают организациям и людям, воплощающим в жизнь инновационные решения, оказывающие большое влияние на общество.

