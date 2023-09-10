Москвичи потратят баллы «Миллиона призов» на благотворительность и культурный досуг
Москвичи собираются тратить выигранные баллы в акции «Миллион призов» на благотворительные цели и посещение культурных мероприятий.
Житель столицы Александр планирует направить выигранные баллы на помощь фондом для поддержки детей с ограниченными возможностями.
Москвичка Евгения хочет побывать в «Москвариуме».
«Так случилось, что я ни разу не была в «Москвариуме», и как раз сейчас есть возможность свою тысячу баллов, которую я выиграла в акции, потратить на билет в «Москвариум», – уточнила Евгения.
По словам другой москвички, Натальи, на полученные 3 тысячи баллов она купит билет на театральную постановку.
«Я уже даже посмотрела на выбор спектаклей и очень хочу сходить на «Онегина», – призналась Наталья.
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