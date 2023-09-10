Москвичи потратят баллы «Миллиона призов» на благотворительность и культурный досуг

Москвичи собираются тратить выигранные баллы в акции «Миллион призов» на благотворительные цели и посещение культурных мероприятий.

Победителями розыгрышей баллов стали 1,8 млн участников ДЭГ в Москве

Житель столицы Александр планирует направить выигранные баллы на помощь фондом для поддержки детей с ограниченными возможностями.

Москвичка Евгения хочет побывать в «Москвариуме».

«Так случилось, что я ни разу не была в «Москвариуме», и как раз сейчас есть возможность свою тысячу баллов, которую я выиграла в акции, потратить на билет в «Москвариум», – уточнила Евгения.

По словам другой москвички, Натальи, на полученные 3 тысячи баллов она купит билет на театральную постановку.

«Я уже даже посмотрела на выбор спектаклей и очень хочу сходить на «Онегина», – призналась Наталья.

Проверить уникальный код на выигрыш можно с 12:00 в день проведения розыгрыша после авторизации на странице акции #ВыбираемВместе2023: : ag-vmeste.ru.


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ФОТО: Скриншот эфира телеканала "Москва-24"
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