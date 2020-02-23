Москвичи получили экстренное предупреждение об ухудшения погоды

В Москве главк МЧС объявил экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий в воскресенье, 23 февраля. Информация опубликована на сайте столичного ведомства

В Москве ожидается резкое усиление ветра до 12–17 метров в секунду. В связи с этим спасатели рекомендуют не приближаться к рекламным щитам и шатким конструкциям на улице, не укрываться под деревьями и не оставлять под ними автомобили.