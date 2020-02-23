Москвичи получили экстренное предупреждение об ухудшения погоды
В Москве главк МЧС объявил экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий в воскресенье, 23 февраля. Информация опубликована на сайте столичного ведомства
В Москве ожидается резкое усиление ветра до 12–17 метров в секунду. В связи с этим спасатели рекомендуют не приближаться к рекламным щитам и шатким конструкциям на улице, не укрываться под деревьями и не оставлять под ними автомобили.
При управлении машиной водителям из-за снегопада и порывов ветра рекомендуется снизить скорость, соблюдать дистанцию на дороге и избегать резкого маневрирования.
О том, что погода испортится 23 февраля в эфире НСН предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он также рассказал, что астрономическое начало весны с переходом столбика термометра через ноль к плюсовым значениям ожидается 20 марта, в крайнем случае – к 23 марта, Дню метеоролога.
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