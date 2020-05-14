Москвичи пережили самый холодный день мая
Минувшая среда, 13 мая, стала самым холодным днем последнего месяца весны в Москве. Как сообщает портал «Метеоновости», накануне столичный регион оказался во власти холодного арктического воздуха. Специалисты подчеркивают, что на высоте полутора километров температура была отрицательной, около 5 градусов ниже ноля. А благодаря сильному ветру холод проник в приземный слой. В связи с этим накануне максимальная температура в столичном регионе составила +12,4 градуса.
Ранее НСН писала, что в Санкт-Петербурге утром 14 мая прошел мокрый снег с дождем. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что в некоторых районах северной столицы высота снежного покрова достигла почти сантиметра.
Интернет-пользователи незамедлительно отреагировали на нетипичные для мая осадки. В Сети появились многочисленные сообщения о том, что с такой плохой погодой легче соблюдать режим самоизоляции.
Майский снег также прошёл в Пскове, Великом Новгороде, Твери и некоторых районах Ленинградской области.
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