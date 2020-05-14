Москвичи пережили самый холодный день мая

Минувшая среда, 13 мая, стала самым холодным днем последнего месяца весны в Москве. Как сообщает портал «Метеоновости», накануне столичный регион оказался во власти холодного арктического воздуха. Специалисты подчеркивают, что на высоте полутора километров температура была отрицательной, около 5 градусов ниже ноля. А благодаря сильному ветру холод проник в приземный слой. В связи с этим накануне максимальная температура в столичном регионе составила +12,4 градуса.

Вильфанд предрек россиянам «неоднородное» лето

Ранее НСН писала, что в Санкт-Петербурге утром 14 мая прошел мокрый снег с дождем. Об этом пишет РИА Новости, отмечая, что в некоторых районах северной столицы высота снежного покрова достигла почти сантиметра.

Интернет-пользователи незамедлительно отреагировали на нетипичные для мая осадки. В Сети появились многочисленные сообщения о том, что с такой плохой погодой легче соблюдать режим самоизоляции.

Майский снег также прошёл в Пскове, Великом Новгороде, Твери и некоторых районах Ленинградской области.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/ Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ПогодаМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры