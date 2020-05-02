Москвичи ответственно самоизолировались

Жители российской столицы соблюдают условия режима ограничений, введённого из-за опасности распространения коронавируса, и остаются дома. Такой вывод можно сделать из индекса самоизоляции, определяемого «Яндексом". Согласно информации сервиса, показатель на три часа дня составлял 3,5 по 5-бальной шкале.

Это значение выше среднего уровня городской активности. Цифра означает, по версии сервиса, «на улице есть люди». Накануне в это же время индекс был таким же.

В Московской области наиболее высокое значение самоизоляции с тем же значением фиксируется в Железнодорожном и Красногорске.

