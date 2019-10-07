Москвичи определят лучшие городские фестивали в ходе голосования
Голосование за лучшие фестивали столицы из цикла «Московские сезоны» открыто на портале «Активный гражданин», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Участникам голосования предлагается ответить на два вопроса. Вначале нужно отметить, устраивает ли график мероприятий в столице, а после выбрать фестивали, которые впечатлили больше других. Среди предложенных вариантов — «Путешествие в Рождество», «Московская масленица», «Крымская весна», «Пасхальный дар», «Московская весна A Capella», «Николин день», «Рыбная неделя», «Круг света». Также отметим, что в список вошли праздники ко Дню города. Выбрать в перечне можно до пяти вариантов ответа.
Напомним, проект «Активный гражданин» создан специально для сбора мнений горожан по общественно-важным вопросам. Здесь голосуют за объекты для благоустройства, городские мероприятия и праздники. Кроме того, на этой платформе москвичи могут выдвигать собственные идеи для развития города.
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