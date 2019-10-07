Москвичи определят лучшие городские фестивали в ходе голосования

Участникам голосования предлагается ответить на два вопроса. Вначале нужно отметить, устраивает ли график мероприятий в столице, а после выбрать фестивали, которые впечатлили больше других. Среди предложенных вариантов — «Путешествие в Рождество», «Московская масленица», «Крымская весна», «Пасхальный дар», «Московская весна A Capella», «Николин день», «Рыбная неделя», «Круг света». Также отметим, что в список вошли праздники ко Дню города. Выбрать в перечне можно до пяти вариантов ответа.

Напомним, проект «Активный гражданин» создан специально для сбора мнений горожан по общественно-важным вопросам. Здесь голосуют за объекты для благоустройства, городские мероприятия и праздники. Кроме того, на этой платформе москвичи могут выдвигать собственные идеи для развития города.

