Систему онлайн-голосования на выборах президента в Москве протестируют в марте

Тестирование системы дистанционного электронного голосования в Москве перед выборами президента планируется провести в начале марта. Об этом заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

«Про тестовое голосование, давайте я еще раз напомню, – в начале марта. Дату, конечно, сразу же и обсудим и озвучим максимально быстро», - сказал он на заседании штаба.

Представитель правительства Москвы Артем Костырко уточнил, что москвичи на выборах смогут воспользоваться прямой страницей для дистанционного электронного голосования.

«Чтобы люди могли прийти и проголосовать со своего устройства, не только зайдя на портал mos.ru, потом попав в свой личный кабинет и потом перейдя на страницу голосования, мы сделали отдельную страницу elec.mos.ru», - сказал Костырко.

В каждом из московских районов откроется по одному избирательному участку, где можно будет протестировать терминал электронного голосования или проголосовать со своего устройства.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Отдать голос онлайн можно будет с 8 утра 15 марта до 20 часов 17 марта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

