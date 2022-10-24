Заммэра Ракова: Москвичи смогут предоставлять врачам временный доступ к сведениям из электронных медкарт
Жители российской столицы получили возможность предоставлять доступ к информации из электронной медицинской карты любым врачам, в том числе, из частных клиник и из других регионов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Медики могут ознакомиться с данными в дистанционном формате по временной ссылке. Причём сделать это можно исключительно с разрешения самого пациента на конкретное время и только указанные им разделы. Нововведение призвано упростить получение медицинской помощи вне столичной системы здравоохранения.
«Пациентам больше не придется скачивать и распечатывать документы при обращении к специалистам. Кроме того, новая опция будет полезна при обращении в больницу в другом регионе - например, во время отпуска или командировки. Врач в регионе сможет ознакомиться с историей болезни обратившегося и назначить ему соответствующее лечение», — рассказала заммэра.
Для предоставления временного доступа к электронной медицинской карте, пациенту необходимо передать врачу ссылку, которая будет сгенерирована в веб-версии сервиса. Для выполнения операция надо зайти в электронную медкарту на портале mos.ru, перейти в раздел «Настройки» — «Временный доступ» — «Создать временный доступ». Далее следовать указаниям. Для подтверждения заявки на формирование временного доступа к ЭМК пациенту на телефон отправят смс с кодом. После его ввода сгенерированная ссылка с доступом к медкарте будет отправлена на указанную электронную почту врача.
По данным московского Департамента информационных технологий, сейчас электронная медкарта доступна всем врачам городских медицинских учреждений, подключенных к ЕМИАС, медицинским работникам школ и детских садов, а также самим пациентам на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».
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