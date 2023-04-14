Москвичи активно интересуются деталями заключения контрактов на военную службу

Волонтёр, которая консультирует жителей столицы около станции метро «Кузьминки», рассказала, что жители столицы интересуются вещевым обеспечением, а также задают вопросы о необходимых для заключения контракта документах.

Активист «STOлицы» Кирилл Мокрушин отвечающий на вопросы москвичей около станции метро «Рязанский проспект», в свою очередь, отметил, что граждане максимально положительно настроены на эту акцию.

«Видно, что молодёжь чувствует, насколько это важно, и они хотят как будто сделать что-то важное в своей жизни, поэтому они берут эти листовки, они готовы пойти и отдать долг», - добавил он.

Ранее журналист Роман Бабаян заявил, что появление в столицы единого пункта отбора на контрактную службу очень упростило процедуру подписания контракта для всех, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

