Москвичи активно интересуются деталями заключения контрактов на военную службу
Активист молодёжного сообщества «STOлица» Екатерина Черемисскина заявила, что москвичи активно интересуются возможностью заключения контрактов на прохождение военной службы, сообщает пресс-служба столичного правительства.
Волонтёр, которая консультирует жителей столицы около станции метро «Кузьминки», рассказала, что жители столицы интересуются вещевым обеспечением, а также задают вопросы о необходимых для заключения контракта документах.
Активист «STOлицы» Кирилл Мокрушин отвечающий на вопросы москвичей около станции метро «Рязанский проспект», в свою очередь, отметил, что граждане максимально положительно настроены на эту акцию.
«Видно, что молодёжь чувствует, насколько это важно, и они хотят как будто сделать что-то важное в своей жизни, поэтому они берут эти листовки, они готовы пойти и отдать долг», - добавил он.
Ранее журналист Роман Бабаян заявил, что появление в столицы единого пункта отбора на контрактную службу очень упростило процедуру подписания контракта для всех, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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