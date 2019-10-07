Москвичей ждёт возвращение сентябрьского тепла

7 октября 201917:05

Сентябрьское тепло вернётся в московский регион после сильного похолодания. Об этом «Интерфаксу» сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, погода последних дней носила скорее ноябрьский характер, как в первые недели последнего месяца осени. Однако сейчас она будет меняться в лучшую сторону.

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В ближайшие дни температура будет прибавлять по одному-два градуса, снизится вероятность осадков. В четверг воздух прогреется днём до 11 градусов. Кроме того, метеорологи прогнозируют переменную облачность, иногда будет выглядывать солнце.

«То есть мы вернемся по погоде на месяц назад», — резюмировал Вильфанд.

Однако к субботе, 12 октября, в столицу может прийти атмосферный фронт, и вероятность дождей увеличится.

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ФОТО: pxhere.com
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