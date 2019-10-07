Москвичей ждёт возвращение сентябрьского тепла

В ближайшие дни температура будет прибавлять по одному-два градуса, снизится вероятность осадков. В четверг воздух прогреется днём до 11 градусов. Кроме того, метеорологи прогнозируют переменную облачность, иногда будет выглядывать солнце.

«То есть мы вернемся по погоде на месяц назад», — резюмировал Вильфанд.

Однако к субботе, 12 октября, в столицу может прийти атмосферный фронт, и вероятность дождей увеличится.

