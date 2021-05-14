В Гидрометцентре рассказали о начале купального сезона в России

Купальный сезон на кубанских курортах наступает во второй половине июня, а в Крыму купаться можно с начала июля, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Синоптик отметил, что купальный сезон начинается, когда морская вода прогревается до 22 градусов. Именно такую температуру рекомендуют врачи. Вильфанд добавил, что обычно такого состояния вода в Сочи достигает в конце июня – начале июля. В Крыму же купальный сезон наступает на десять дней позже.

Сейчас вода на Черном море прогрелась до 10-14 градусов тепла. На Азовском море температура морской воды составляет 15 градусов.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Сергеев
ТЕГИ:ЛетоГидрометцентр РоссииРоман ВильфандЧерное Море
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