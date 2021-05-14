В Гидрометцентре рассказали о начале купального сезона в России
Купальный сезон на кубанских курортах наступает во второй половине июня, а в Крыму купаться можно с начала июля, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик отметил, что купальный сезон начинается, когда морская вода прогревается до 22 градусов. Именно такую температуру рекомендуют врачи. Вильфанд добавил, что обычно такого состояния вода в Сочи достигает в конце июня – начале июля. В Крыму же купальный сезон наступает на десять дней позже.
Сейчас вода на Черном море прогрелась до 10-14 градусов тепла. На Азовском море температура морской воды составляет 15 градусов.
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