В Гидрометцентре рассказали о начале купального сезона в России

Синоптик отметил, что купальный сезон начинается, когда морская вода прогревается до 22 градусов. Именно такую температуру рекомендуют врачи. Вильфанд добавил, что обычно такого состояния вода в Сочи достигает в конце июня – начале июля. В Крыму же купальный сезон наступает на десять дней позже.

Сейчас вода на Черном море прогрелась до 10-14 градусов тепла. На Азовском море температура морской воды составляет 15 градусов.

