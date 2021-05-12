Москвичей ждут ливни и грозы до конца недели

Кратковременные ливни, местами грозы ожидают жителей Москвы и Московской области в ближайшие пять дней. Об этом ТАСС сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в столице в эти дни выпадет 22 мм осадков, в Подмосковье - до 60 мм. Метеоролог отметил, что, несмотря на это температура будет высокой, в пределах 20 градусов.

Вильфанд заявил о благоприятной погоде для отключения отопления в Москве

Локальные дожди сегодня уже начались, местами они идут на юге, юго-западе, юго-востоке Москвы, а к вечеру они пройдут везде.

Тишковец добавил, что май в этом году станет одним из самых влажных в истории. Уже выпало 57 мм при месячной норме 51 мм.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что среднесуточная температура на этой неделе в Москве будет больше восьми градусов, что позволит отключить отопление.


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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Погода В Москве
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