Москвичей ждут ливни и грозы до конца недели

Локальные дожди сегодня уже начались, местами они идут на юге, юго-западе, юго-востоке Москвы, а к вечеру они пройдут везде.

Тишковец добавил, что май в этом году станет одним из самых влажных в истории. Уже выпало 57 мм при месячной норме 51 мм.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что среднесуточная температура на этой неделе в Москве будет больше восьми градусов, что позволит отключить отопление.



