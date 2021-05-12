Москвичей ждут ливни и грозы до конца недели
Кратковременные ливни, местами грозы ожидают жителей Москвы и Московской области в ближайшие пять дней. Об этом ТАСС сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, в столице в эти дни выпадет 22 мм осадков, в Подмосковье - до 60 мм. Метеоролог отметил, что, несмотря на это температура будет высокой, в пределах 20 градусов.
Локальные дожди сегодня уже начались, местами они идут на юге, юго-западе, юго-востоке Москвы, а к вечеру они пройдут везде.
Тишковец добавил, что май в этом году станет одним из самых влажных в истории. Уже выпало 57 мм при месячной норме 51 мм.
Накануне научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что среднесуточная температура на этой неделе в Москве будет больше восьми градусов, что позволит отключить отопление.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 217 / сут.
Умерли
114 тыс.+355 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+8 614 / сут.
- Мессенджер Telegram оштрафовали за запрещённую информацию
- Власти Петербурга заявили о дефиците школьных психологов
- Мишустин предложил ввести в России «налог на жадность»
- В правительстве исключили возможность ввода осеннего локдауна в России
- СМИ: Словакия в июне начнёт использовать «Спутник V»
- Москвичей ждут ливни и грозы до конца недели
- Манижа в связи с трагедией в Казани дала совет детям и подросткам
- СК: у стрелка Галявиева диагностировано заболевание головного мозга
- Кабмин РФ выделит 10 млрд на реабилитацию инвалидов по просьбе единороссов
- Борт МЧС с пострадавшими при стрельбе в школе в Казани вылетел в Москву
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru