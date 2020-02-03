Москвичей предупредили об «арктическом вторжении»
В столичный регион – на смену непривычно теплой для февраля погоде – придёт серьёзное похолодание. Как отмечает РИА Новости, заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что москвичам следует готовиться к «арктическому вторжению» из Гренландии.
По словам специалиста, понижение температуры в столичном регионе начнётся со среды — днем будет около 5 градусов мороза, ночью – до минус 12. В ночь на пятницу может похолодать до минус 15 градусов. При этом, как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», Паршина не исключила, что к выходным в отдельных районах Подмосковья столбики термометра могут опуститься до отметки минус 18 градусов.
Между тем, ранее НСН писала, что на столичных дорогах вечером в понедельник прогнозируется множество мелких ДТП. Об этом сообщили в Центре организации дорожного движения. Специалисты отмечают, что ситуация осложнится из-за погодных условий – к вечеру на дорогах в мегаполисе образуется гололедица. Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и ПДД.
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