Москвичей предупредили об «арктическом вторжении»

В столичный регион – на смену непривычно теплой для февраля погоде – придёт серьёзное похолодание. Как отмечает РИА Новости, заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что москвичам следует готовиться к «арктическому вторжению» из Гренландии.

По словам специалиста, понижение температуры в столичном регионе начнётся со среды — днем будет около 5 градусов мороза, ночью – до минус 12. В ночь на пятницу может похолодать до минус 15 градусов. При этом, как пишет сайт «Подмосковье Сегодня», Паршина не исключила, что к выходным в отдельных районах Подмосковья столбики термометра могут опуститься до отметки минус 18 градусов.