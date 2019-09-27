Москвичей предупредили об аномально низком атмосферном давлении
В первый день октября жителей столицы ожидает рекордно низкое атмосферное давление. Оно составит 732 мм ртутного столба. Как пишет РИА Новости, об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Она напомнила, что на минувших выходных в столичном регионе наблюдались резкие колебания атмосферного давления, которые метеорологи назвали «барической бензопилой». Синоптики не исключили, что такие скачки могут сказаться не только на метеозависимых людях, пишет Газета.ру.
Также Татьяна Позднякова напомнила, что в предстоящую субботу в столичном регионе прогнозируется потепление. Столбики термометров могут дотянуться до отметки + 13 градусов. К началу следующей рабочей недели температурный фон приблизится к климатической норме — в мегаполисе будет 14 градусов выше ноля, отмечают «Известия».
Ранее НСН писала, что синоптики рассказали, какие погодные приметы заслуживают того, чтобы взять их на вооружение. Как пишет ТАСС, для этого, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, специалисты проверили народные приметы, по которым якобы можно спрогнозировать погоду, и выявили работающие.
Вильфанд рассказал о двух. Во-первых, красное солнце во время захода означает, что следующий день будет погожим. Если оно белесое, то нужно готовиться к непогоде и дождям. Научный руководитель Гидрометцентра пояснил, что цвет звезды зависит от оптического эффекта, создающегося благодаря фронтальному разделу.
Также в категорию «работающих» специалист отнёс народную примету, связанную с низко летающими птицами и высокой вероятностью осадков. По словам синоптика, у неё очень простое объяснение: перед дождём, когда влажность очень большая, у насекомых намокают крылья, поэтому птицы, чтобы питаться, вынуждены летать ниже.
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