Москвичей предупредили о второй фазе активности клещей

Клещи любят пасмурную погоду и повышенную влажность воздуха, поэтому в столице стартовала вторая фаза их распространения, сообщил департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Отмечается, что клещи в столице будут активны до ноября. Только первые заморозки избавят горожан от не очень приятных насекомых в лесах и парковых зонах.

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С начала года более 6,5 тысяч человек в Подмосковье обратились к медикам с жалобами на присасывания клещей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Отмечается, что в лабораториях провели исследования более 1,4 тысячи клещей. Возбудители иксодового клещевого боррелиоза были выявлены в 13,5% случаев, гранулоцитарного анаплазмоза человека - в 1,9%. При этом возбудитель клещевого вирусного энцефалита обнаружен не был.

Ранее доктор медицинских наук по специальности клиническая иммунология Ольга Радаева призвала призвала прививаться для защиты от комаров и клещей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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