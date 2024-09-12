Москвичей предупредили о второй фазе активности клещей

С начала года более 6,5 тысяч человек в Подмосковье обратились к медикам с жалобами на присасывания клещей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. Отмечается, что в лабораториях провели исследования более 1,4 тысячи клещей. Возбудители иксодового клещевого боррелиоза были выявлены в 13,5% случаев, гранулоцитарного анаплазмоза человека - в 1,9%. При этом возбудитель клещевого вирусного энцефалита обнаружен не был.

Ранее доктор медицинских наук по специальности клиническая иммунология Ольга Радаева призвала призвала прививаться для защиты от комаров и клещей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

