Москвичей предупредили о сильной метели 19 декабря
17 декабря 202100:55
Сильная метель с усилением ветра до 17 м/с ожидаются в Москве 19 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Также в воскресенье по прогнозу будет аномально низкое атмосферное давление - ниже 730 мм ртутного столба. Причиной этого является перестройка погодных условий к предстоящим морозам.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru