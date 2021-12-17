Москвичей предупредили о сильной метели 19 декабря

Сильная метель с усилением ветра до 17 м/с ожидаются в Москве 19 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Россиян предупредили о резком похолодании до -35 °C

Также в воскресенье по прогнозу будет аномально низкое атмосферное давление - ниже 730 мм ртутного столба. Причиной этого является перестройка погодных условий к предстоящим морозам.



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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
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