Москвичей предупредили о сильнейшем снегопаде

Синоптик отметил, что сугробы в столице могут вырасти до 30 сантиметров. Небольшие снежные осадки начнутся в ночь с 4 на 5 января, но с наибольшей интенсивностью снег пойдет, начиная с полудня.

Тишковец подчеркнул, что с полудня и до 15 часов будет идти самый сильный снегопад, что может повлечь сбои в наземном и авиационном сообщениях.

Ранее Руководитель прогностического центра «Метео» предупредил жителей Урала о погодном цунами. При таком явлении холода сменяются резким потеплением.

