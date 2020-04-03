Москвичей предупредили о шквалистом ветре и «игре температур»

Жителей столичного региона предупредили об усилении ветра. В МЧС отметили, что его порывы местами составят от 12 до 17 метров в секунду. Усиление ветра прогнозируется с 12:00 до 21:00, пишет Москва 24.

Между тем, ранее Гидрометцентр из-за порывистого ветра в столичном регионе объявил «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать до 06:00 воскресенья.

Также стало известно, что в Москве прогнозируются резкие перепады ночных и дневных температур. Так называемая «игра температур» начнется в понедельник: ночи будут прохладными, а днем в столице будет по-весеннему тепло. Отмечается, что уже к концу этой недели воздух в столице может прогреться до плюс 10 градусов.