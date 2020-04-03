Москвичей предупредили о шквалистом ветре и «игре температур»
Жителей столичного региона предупредили об усилении ветра. В МЧС отметили, что его порывы местами составят от 12 до 17 метров в секунду. Усиление ветра прогнозируется с 12:00 до 21:00, пишет Москва 24.
Между тем, ранее Гидрометцентр из-за порывистого ветра в столичном регионе объявил «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать до 06:00 воскресенья.
Также стало известно, что в Москве прогнозируются резкие перепады ночных и дневных температур. Так называемая «игра температур» начнется в понедельник: ночи будут прохладными, а днем в столице будет по-весеннему тепло. Отмечается, что уже к концу этой недели воздух в столице может прогреться до плюс 10 градусов.
Ранее НСН писала, что в течение этой нерабочей недели россияне стали проявлять больше интереса к прогнозам погоды и реже читать гороскопы. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на исследования, проведённые Минкомсвязи, Институтом исследований интернета и Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).
Эксперты выяснили, что резко возрос интерес интернет-пользователей к сайтам, на которых представлены прогнозы погоды. За последний месяц такие страницы посмотрели на 4 млн человек больше (всего 51 млн). Также россияне активно интересовались порталами с онлайн-играми и пролистывали веб-страницы, содержащие информацию про лекарственные препараты.
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