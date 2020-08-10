Москвичей предупредили о приближении осенней погоды на следующей неделе

На следующей неделе погода в Москве будет напоминать раннюю осень. Температура понизится до 15 градусов, пообещал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его прогнозу, понедельник в последний раз в этом месяце порадует июльской погодой, когда столбики термометров поднимутся до 25-градусной отметки.