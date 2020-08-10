Москвичей предупредили о приближении осенней погоды на следующей неделе

На следующей неделе погода в Москве будет напоминать раннюю осень. Температура понизится до 15 градусов, пообещал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его прогнозу, понедельник в последний раз в этом месяце порадует июльской погодой, когда столбики термометров поднимутся до 25-градусной отметки.

Температура воздуха в ЦФО опустится до 15 градусов на следующей неделе

Ко вторнику в столичные регион доберется холодный атмосферный фронт с полярным воздухом.

«Под аккомпанемент ливневого дождя дневная температура понизится до плюс 18-23», - отметил Тишковец.

До конца следующей недели из-за усиления северных ветров температура воздуха ночью будет падать до плюс 5-10, а днем – подниматься до плюс 15-20 градусов.

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ФОТО: www.flickr.com
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