Москвичей предупредили о приближении осенней погоды на следующей неделе
На следующей неделе погода в Москве будет напоминать раннюю осень. Температура понизится до 15 градусов, пообещал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его прогнозу, понедельник в последний раз в этом месяце порадует июльской погодой, когда столбики термометров поднимутся до 25-градусной отметки.
Ко вторнику в столичные регион доберется холодный атмосферный фронт с полярным воздухом.
«Под аккомпанемент ливневого дождя дневная температура понизится до плюс 18-23», - отметил Тишковец.
До конца следующей недели из-за усиления северных ветров температура воздуха ночью будет падать до плюс 5-10, а днем – подниматься до плюс 15-20 градусов.
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