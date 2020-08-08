Температура воздуха в ЦФО опустится до 15 градусов на следующей неделе
Похолодание придет в регионы Центрального федерального округа (ЦФО), температура воздуха понизится до 15 градусов тепла с 12 июля. Об этом сообщает ТАСС.
Как заявил агентству научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, эта температура является примерно на 3 градуса ниже нормы.
В частности, по его словам, в российской столице похолодание будет ощутимым. Максимальная температура воздуха в Москве 12-13 июля ожидается в районе 15-18 градусов.
Метеоролог также добавил, что со снижением температуры в ЦФО придут дожди.
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