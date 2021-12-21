Москвичей предупредили о предстоящем морозе

Там напомнили, что сегодня стартует астрономическая зима. В этот день в Москву пришла вторая волна декабрьских морозов. 21 декабря в Москве ожидается небольшой снег, северный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду и гололедица.

Днем ранее в Европейскую часть России пришел обширный и глубокий циклон, который открыл свободную дорогу воздуху из северных широт.

С 21 по 24 декабря ожидается отставание температуры от климатической нормы на 8-15 градусов.

Напомним, предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе РФ в связи с предстоящими необычайными морозами для Москвы и области в ближайшие дни. Среднесуточная температура воздуха прогнозируется на 7 – 12 °C ниже усреднённой климатической нормы, информирует Гидрометцентр России.

