«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за морозов
Предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе РФ в связи с предстоящими необычайными морозами для Москвы и области в ближайшие дни. Среднесуточная температура воздуха прогнозируется на 7 – 12 °C ниже усреднённой климатической нормы, информирует Гидрометцентр России.
Морозы продержатся до четверга, включительно. Погодное предупреждение действует с 02:00 часов ночи 21 декабря до того же времени 23 декабря. «Оранжевый» уровень означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
По данным Гидрометцентра, в Москве во вторник, 21 декабря будет -18… -16 °C, в среду, 22 декабря -18…-20 °C. В ночь на эти дни от 21 до 24 градусов Цельсия ниже нуля. С четверга мороз начнет постепенно ослабевать до -13…-15 °C, в пятницу — –9...–14 °C , в субботу и воскресенье -4…-9 °C.
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