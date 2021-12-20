«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за морозов

Предпоследний, «оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе РФ в связи с предстоящими необычайными морозами для Москвы и области в ближайшие дни. Среднесуточная температура воздуха прогнозируется на 7 – 12 °C ниже усреднённой климатической нормы, информирует Гидрометцентр России.

Морозы продержатся до четверга, включительно. Погодное предупреждение действует с 02:00 часов ночи 21 декабря до того же времени 23 декабря. «Оранжевый» уровень означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

По данным Гидрометцентра, в Москве во вторник, 21 декабря будет -18… -16 °C, в среду, 22 декабря -18…-20 °C. В ночь на эти дни от 21 до 24 градусов Цельсия ниже нуля. С четверга мороз начнет постепенно ослабевать до -13…-15 °C, в пятницу — –9...–14 °C , в субботу и воскресенье -4…-9 °C.

