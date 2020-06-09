Москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом

В связи с неблагоприятными погодными явлениями в МЧС призвали во время грозы по возможности отказаться от использования личного транспорта, чтобы избежать ДТП. Кроме того, в ведомстве напомнили, что нельзя укрываться под деревьями и различными шаткими конструкциями.

Ранее жителей Подмосковья предупредили об очень высокой температуре и сильных грозах, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». Температура воздуха в начале недели будет подниматься до +28 градусов. Объявлен желтый уровень погодной опасности.

