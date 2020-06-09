Москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом
Жителей Москвы предупредили о грозе и ветре с порывами до 15 метров в секунду во вторник. Предупреждение распространил столичный главк МЧС.
По данным специалистов Росгидромета, также возможен град.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями в МЧС призвали во время грозы по возможности отказаться от использования личного транспорта, чтобы избежать ДТП. Кроме того, в ведомстве напомнили, что нельзя укрываться под деревьями и различными шаткими конструкциями.
Ранее жителей Подмосковья предупредили об очень высокой температуре и сильных грозах, сообщает сайт «Подмосковье сегодня». Температура воздуха в начале недели будет подниматься до +28 градусов. Объявлен желтый уровень погодной опасности.
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