Москвичей предупредили о морозах на следующей неделе
Сильные морозы около минус 20 продержатся в Москве на протяжении всей наступающей неделе, пообещал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется настоящей русской зимой, которой не было как минимум последние два-три года. В ночь на понедельник воздух в регионе остынет до минус 17-22, в дневные часы уже не выше минус 10-15. Не обойдется без незначительного локального снега», — рассказал он РИА Новости.
Аналогичная температура сохранится в Москве 12 и 13 января, а также установится в Верхневолжье, на северо-востоке и востоке Центральной России.
Синоптик предположил, что «январские морозы — это надолго».
К концу недели «баланс сил изменится в пользу южного циклона, который забросит заряды снега». Снежный покров в Москве увеличится с 22 до 30 сантиметров, по области местами - до 45, что соответствует многолетней норме.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru