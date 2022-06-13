Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре
13 июня 202212:57
Гроза и сильный ветер ожидаются в Москве в понедельник, на фоне сложных погодных условий горожан просят быть аккуратнее. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства.
«По прогнозам синоптиков, сегодня в столице местами ожидаются дождь, гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Москвичей призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать автомобили вблизи них.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru