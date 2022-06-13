Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре

«По прогнозам синоптиков, сегодня в столице местами ожидаются дождь, гроза, ветер с порывами до 15 метров в секунду», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Москвичей призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать автомобили вблизи них.

