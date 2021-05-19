Москвичей предупредили о грозе и граде

Она уточнила, что гроза прогнозируется в середине дня. Температура воздуха составит в столице плюс 25-27 градусов, в Московской области плюс 22-27 градусов. В восточной части Подмосковья воздух прогреется до плюс 30 градусов.

Ветер при грозе усилится до 15-20 метров в секунду, а атмосферное давление понизится до 740 миллиметров ртутного столба.

Между тем Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе, сообщает телеканал «360». Предупреждение действует до вечера среды, оно связано с сильным ветром, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду.



