Москвичей предупредили о грозе и граде

Дожди, грозы, местами град ожидаются в Москве в среду. Об этом рассказала РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Москвичам пообещали прохладное начало лета

Она уточнила, что гроза прогнозируется в середине дня. Температура воздуха составит в столице плюс 25-27 градусов, в Московской области плюс 22-27 градусов. В восточной части Подмосковья воздух прогреется до плюс 30 градусов.

Ветер при грозе усилится до 15-20 метров в секунду, а атмосферное давление понизится до 740 миллиметров ртутного столба.

Между тем Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе, сообщает телеканал «360». Предупреждение действует до вечера среды, оно связано с сильным ветром, порывы которого будут достигать 17 метров в секунду.


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