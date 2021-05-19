Москвичам пообещали прохладное начало лета

Ночью температура составит от 7 до 12 градусов тепла. Кроме того, ожидаются кратковременные весенние дожди. Прохлада придет в столицу с 20 мая. Тишковец подчеркнул, что дожди будут идти практически каждый день, сообщает RT.

Синоптик отметил, что в начале лета не будет сильной жары. По его словам, майские тенденции с умеренным температурным фоном сохранятся, пишет URA.RU. Ранее в Москве 18 мая был установлен погодный рекорд. Воздух прогрелся до +30,8 градусов по Цельсию. Такой погоды не было в этот период уже более 140 лет, сообщило ФАН.

