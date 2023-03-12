Москвичей предупредили о гололедице после ледяного дождя
12 марта 202303:23
В Москве идет ледяной дождь, это приведет к образованию гололедицы, сказано в Telegram комплекса городского хозяйства Москвы.
Пешеходов просят проявлять аккуратность на улице, а автомобилистов — соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные и на будущей неделе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru