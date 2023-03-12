Москвичей предупредили о гололедице после ледяного дождя

В Москве идет ледяной дождь, это приведет к образованию гололедицы, сказано в Telegram комплекса городского хозяйства Москвы.

Тишковец рассказал, какой будет весна в Центральной России

Пешеходов просят проявлять аккуратность на улице, а автомобилистов — соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные и на будущей неделе.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:Погода В МосквеМоскваГололед
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