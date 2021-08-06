Москвичей предупредили о «дачных» пробках в пятницу

Столичных автомобилистов предупредили о «дачных» пробках. В пятницу им рекомендуют выезжать из города после 20:00. Как сообщается в Telegram-канале дептранса, к вечеру в Москве прогнозируются пробки до 7 балов.

«Плотно будет на "дачных" направлениях. Это Щелковское, Каширское, Варшавское и Ленинградское шоссе, а также Волгоградский и Рязанский проспекты, Липецкая улица и шоссе Энтузиастов», - заявили в Дептрансе.