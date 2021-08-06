Москвичей предупредили о «дачных» пробках в пятницу

Столичных автомобилистов предупредили о «дачных» пробках. В пятницу им рекомендуют выезжать из города после 20:00. Как сообщается в Telegram-канале дептранса, к вечеру в Москве прогнозируются пробки до 7 балов.

«Плотно будет на "дачных" направлениях. Это Щелковское, Каширское, Варшавское и Ленинградское шоссе, а также Волгоградский и Рязанский проспекты, Липецкая улица и шоссе Энтузиастов», - заявили в Дептрансе.

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Между тем, жители подмосковной Лобни стали ежедневно тратить вдвое меньше времени для проезда по городу в час пик, а пешеходам вместо 2,5 минут нужно подождать на светофоре всего одну благодаря программе «Долой глупые пробки».

Проект стартовал в нынешнем году по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. С момента запуска программы на областных дорогах ликвидировали уже более 160 пробок – 80% от годового плана работ. До конца года разгрузят как минимум еще 40 участков, которые определили сами жители региона на портале «Добродел». Лобня стала пилотным округом для программы: по мнению жителей города, самой большой проблемой здесь были пробки.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ПробкиМоскваАвтомобиль
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