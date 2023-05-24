Москвичей освободили от бумажных справок о болезни ребенка из 70 частных и федеральных клиник

Частные и федеральные клиники уже год могут передавать в школы и детские сады Москвы электронные справки о болезни ребенка по форме 095/у, к проекту подключились 70 участников. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Вице-мэр напомнила, что два года назад в городе отменили бумажные справки о болезни ребенка в городских поликлиниках, документы оформляют в электронном виде и они доступны медработникам онлайн в системе «ЕМИАС.Школа».

«Таким образом, родителям не нужно приносить бумажные справки в образовательные учреждения. Год назад мы отрыли такую же возможность для федеральных и частных клиник. На сегодняшний день к проекту присоединились уже 65 частных и 5 федеральных медучреждений», — отметила Ракова.

Оформленные в медучреждениях справки форме 095/у доступны родителям в электронной медицинской карте ребенка на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Прием заявок от учреждений, желающих участвовать в проекте по электронному оформлению справок, продолжается. Для участия федеральная или частная клиника должна иметь действующую лицензию на медицинскую деятельность.

Кроме того, государственные и частные медучреждения могут оформлять в электронном виде детские медкарты (форма 026/у) для поступления в первый класс школы и детский сад. В 2021 году такие карты перевели в цифровой вид во всех поликлиниках Москвы. Документ собирается автоматически на основании данных из ЕМИАС, данные обновляются по мере появления в системе новой информации о ребенке.

