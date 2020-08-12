Москвичей оштрафовали почти на 240 млн рублей за нарушение масочного режима

За три месяца действия в Москве режима ношения масок и перчаток, пассажирам общественного транспорта, нарушившим его, было выписано более 47 тысяч штрафов на общую сумму почти в 240 млн рублей, сказал ТАСС заместитель руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Олег Иванов.

«Три месяца назад в Москве был введен режим обязательного ношения масок и перчаток. На транспорте он действует до сих пор, а за нарушение требований, согласно указу мэра, предусмотрен штраф 5 тыс. рублей. За время действия режима мы проверили более 220 тыс. транспортных средств и выписали более 47 тыс. постановлений на сумму 237,4 млн рублей за отсутствие маски или перчаток», - отметил Иванов.

Он также сообщил, что проверки проводятся с начала действия масочного режима выборочно на станциях и в вагонах метро, на пригородных поездах, и во всём наземном транспорте. А делается это, в первую очередь, для обеспечения безопасности пассажиров.

По данным оперативного штаба, за время пандемии в Москве было выявлено 249 611 инфицированных, а выздоровело 192 686 человек. И хоть с 9 июня в столице и отменили режим самоизоляции и пропускную систему, но москвичам всё также необходимо носить маски и перчатки в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию.

