Туроператоры рассказали, куда россияне могут поехать отдыхать без ПЦР-тестов

В августе россияне смогут отдохнуть без ПЦР-тестов и вакцинации не только на внутренних курортах, но и отправиться в зарубежные страны. Об этом РИА Новости рассказали представители отрасли.

Так, в пресс-службе TUI Россия отметили, что сегодня особой популярностью у российских туристов пользуются Абхазия и Албания, при въезде в которые нет необходимости предоставлять ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.

Ростуризм заявил о восстановлении внутреннего туризма

Также Черногория и Доминиканская Республика не требуют дополнительных документов на границе, но в эти страны прямого авиасообщения пока нет. Полететь без ПЦР-тестов можно в Мексику и Египет.

Ранее ассоциация туроператоров России предложила мировому туристическому сообществу восстановить международный туризм до окончания пандемии, сообщается на сайте организации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтдыхТуроператоры
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