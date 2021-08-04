Туроператоры рассказали, куда россияне могут поехать отдыхать без ПЦР-тестов
В августе россияне смогут отдохнуть без ПЦР-тестов и вакцинации не только на внутренних курортах, но и отправиться в зарубежные страны. Об этом РИА Новости рассказали представители отрасли.
Так, в пресс-службе TUI Россия отметили, что сегодня особой популярностью у российских туристов пользуются Абхазия и Албания, при въезде в которые нет необходимости предоставлять ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.
Также Черногория и Доминиканская Республика не требуют дополнительных документов на границе, но в эти страны прямого авиасообщения пока нет. Полететь без ПЦР-тестов можно в Мексику и Египет.
Ранее ассоциация туроператоров России предложила мировому туристическому сообществу восстановить международный туризм до окончания пандемии, сообщается на сайте организации.
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