Туроператоры рассказали, куда россияне могут поехать отдыхать без ПЦР-тестов

В августе россияне смогут отдохнуть без ПЦР-тестов и вакцинации не только на внутренних курортах, но и отправиться в зарубежные страны. Об этом РИА Новости рассказали представители отрасли.

Так, в пресс-службе TUI Россия отметили, что сегодня особой популярностью у российских туристов пользуются Абхазия и Албания, при въезде в которые нет необходимости предоставлять ПЦР-тест или сертификат о вакцинации.