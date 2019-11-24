Москвичей огорчили прогнозом про ледяной дождь

Погодные неприятности в виде ледяного дождя синоптики пообещали москвичам в четверг новой недели. В этот день на дорогах и тротуарах появится лед, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгенич Тишковца.

До середины недели в московском регионе будет холодная погода с переменной облачностью, температура ночью 6-11 градусов мороза, днем до пяти градусов ниже нуля.

Теплый атмосферный фронт, принеся прогретый воздух с Черного моря, изменит погоду в Москве и области.

«Это очень влажный, насыщенный водяным паром и черноморским теплом воздух. Очень слабые, очаговые осадки в виде снега начнут вечером переходить в смешанную фазу и ледяной дождь. Он, предварительно, подойдет к южным границам московской области в районе 14-15 часов и часам к 17-18 подойдет к югу, юго-востоку и востоку Москвы, то есть Москву не всю накроет, но по касательной очень велика вероятность этого ледяного дождя вечером в четверг», — заявил Тишковец.

Синоптик также напомнил москвичам об опасности передвижения по льду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире НСН назвал опасности теплой зимы.



