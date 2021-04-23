Холод - не тетка. Ненастная погода не отпустит Москву до мая

При этом, по словам Макаровой, говорить о заморозках, применительно к Москве и области, пока преждевременно, несмотря на минусовые значения температуры.

«Это не совсем точный термин для середины апреля, поскольку вегетация растений ещё не началась. Он более уместен для южных регионов, Черноземья, где уже озимые набирают силу, цветение идёт. Там переход температуры вниз через ноль – опасное явление», - пояснила специалист.



Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал РИА Новости, что в Москве в ближайшие дни будет прохладная погода с дождями и заморозками.

