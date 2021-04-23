Холод - не тетка. Ненастная погода не отпустит Москву до мая
В Гидрометцентре нарисовали НСН нерадостную картину погоды, которая сохранится в столице до конца апреля.
Москвичам не стоит ждать тепла до конца апреля, заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
«Температура воздуха в столичном регионе будет отставать на несколько градусов от климатической нормы. В ближайшие выходные прохладно, ветрено. Предстоящей ночью – дождь, мокрый снег, по области местами сильный. Температура воздуха в столице +3…+5 °C, в Подмосковье 0…+5 °C. Днём в субботу дождь. В Москве максимальная температура +7…+9 °C, по области +5…+10 °C, ветер западной четверти 6 – 11 м/с. В воскресенье, 25 апреля – облачно с прояснениями, небольшие осадки. Ночью в Москве 0…+2 °C, по области от –2 до +3 °C, днём +7…+9 °C, в Подмосковье +4..+9 °C. Ветер юго-западный, 6 -11 м/с, с порывами до 15 м/с. С понедельника, 26 апреля станет только на несколько градусов повыше», - рассказала синоптик.
При этом, по словам Макаровой, говорить о заморозках, применительно к Москве и области, пока преждевременно, несмотря на минусовые значения температуры.
«Это не совсем точный термин для середины апреля, поскольку вегетация растений ещё не началась. Он более уместен для южных регионов, Черноземья, где уже озимые набирают силу, цветение идёт. Там переход температуры вниз через ноль – опасное явление», - пояснила специалист.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал РИА Новости, что в Москве в ближайшие дни будет прохладная погода с дождями и заморозками.
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