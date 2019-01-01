Москвичей напугали грядущими торнадо и смерчам

Замдиректора Института физики атмосферы им. А.Обухова Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что после аномальной жары, которая стоит в Москве на этой неделе, в столичном регионе могут образоваться торнадо или смерчи. Об этом пишет АГН «Москва».

По словам учёного, сейчас земля в регионе остаётся достаточно влажной и жара может привести к сильному испарению.

«То есть, атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться в случае прихода холодного фронта, и могут сформироваться торнадо, смерчи, шквалы», - объяснил климатолог.

Как напоминает RT, 28 мая может стать самым тёплым днём с начала года. В Москве ожидается +28 °С, а в Московской области — до +29 °С.

Телеведущая, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева рассказала НСН, как пережить жару.

