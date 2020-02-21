В Москве из-за ветра объявили желтый уровень погодной опасности
21 февраля 202018:10
Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, который ожидается в субботу. Предупреждение будет действовать до понедельника, 24 февраля.
«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.
По данным Гидрометцентра, порывы ветра в Москве и Подмосковье будут достигать до 14-19 метров в секунду, сообщает RT.
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ФОТО: flickr.com // неравнодушный Человек
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