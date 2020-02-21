В Москве из-за ветра объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра, который ожидается в субботу. Предупреждение будет действовать до понедельника, 24 февраля.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна», - говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, порывы ветра в Москве и Подмосковье будут достигать до 14-19 метров в секунду, сообщает RT.



