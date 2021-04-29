Москвичам запретили жарить шашлыки с 1 мая

Особый противопожарный режим вводится на всей территории Московской области с 1 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

К мониторингу пожароопасной обстановки в Москве с 1 мая привлекут вертолеты

Запрет распространяется в том числе на разведение открытого огня на приусадебном участке. Возле своего дачного дома и в безветренную погоду жарить мясо разрешается, мангал при этом должен быть стационарным, находиться к строениям не ближе, чем в пяти метрах. Дачникам необходимо очистить от мусора площадь в радиусе двух метров от мангала и иметь первичные средства пожаротушения, например песок, передает ТАСС.

За нарушение особого противопожарного режима предусмотрен штраф. Для физических лиц он составляет от 2 тысяч до 4 тысяч рублей.

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Фото: pixabay.com
ТЕГИ:Лесные Пожары
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