Москвичам запретили жарить шашлыки с 1 мая

Запрет распространяется в том числе на разведение открытого огня на приусадебном участке. Возле своего дачного дома и в безветренную погоду жарить мясо разрешается, мангал при этом должен быть стационарным, находиться к строениям не ближе, чем в пяти метрах. Дачникам необходимо очистить от мусора площадь в радиусе двух метров от мангала и иметь первичные средства пожаротушения, например песок, передает ТАСС.

За нарушение особого противопожарного режима предусмотрен штраф. Для физических лиц он составляет от 2 тысяч до 4 тысяч рублей.

